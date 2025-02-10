🎥 Неймар вернулся в «Сантос» и на тренировке сделал то, за что его полюбили – создал новое вирусное видео

Неймар, который последние полтора года не играет в футбол, а мучается от травм, закольцевал карьеру и вернулся в «Сантос». Вряд ли от бразильца уже кто-то ждет чудес на поле, потому что это уже не тот игрок, каким он был раньше.

Неймар стал звездой соцсетей, когда они только зарождались. Видео с его финтами передавали с телефона на телефон через блютуз. Многие сомневались, что он может перенести уровень игры из чемпионата Бразилии в Европу. Как же они ошибались!

А может мы все-таки зря списали форварда со счетов? По крайней мере, с точки зрения его медийного потенциала. В первом матче после возвращения домой Неймар не показал ничего вирусного, что могло бы набрать хотя бы несколько сотен тысяч просмотров.

Но кажется, что он просто вкатывается. В сети появилось видео, как на тренировке «Сантоса» уже 33-летний футболист шикарным ударом с минусового угла закрутил мяч в ворота. Причем сделал это абсолютно не напрягаясь и затем подмигнул в камеру. «Легко», − сказал он.

Ждем магии во время игр, Ней!