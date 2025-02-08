🫣 11 тысяч рублей за майку Антони, сделанную из водорослей. Берем?

Губка Боб одобряет.

«Бетис» решил подключиться в борьбу с загрязнением природы. Испанский клуб представил новую игровую футболку, произведенную из инвазивных водорослей и переработанного пластика.

Причина очевидна – попытка привлечь внимание общественности к проблемам экологии. Если можно загрязнять природу меньше, то почему бы так и не сделать?

Инициатива запущена в рамках программы Forever Green, целью которой является повышение осведомленности общественности об экологическом кризисе, затрагивающем андалузское побережье.

Ткань новой формы создана из коричневых водорослей, а точнее – Rugulopteryx okamurae. Этот вид быстро распространяется в Средиземноморье, влияя на биоразнообразие, рыбалку и туризм.

Что касается цены, то она стабильно высокая – 109 евро.

А увидеть игроков «Бетиса» в новой футболке вы сможете уже 16 февраля в матче с «Сосьедадом».