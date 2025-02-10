Мадридское дерби в 23-м туре Ла Лиги закончилось ничьей 1:1, в матче с «Севильей» у «Барселоны» появился шанс воспользоваться осечкой конкурентов по турнирной таблице.

В начале встречи все шло по плану Флика. На 7-й минуте Роберт Левандовски вывел «блауграну» вперед, но уже через минуту каталонцы пропустили – отличился Рубен Варгас с передачи Сауля.

Портал ArchivoVAR, специализирующийся на анализе работы арбитров, вынес вердикт : гол «Севильи» нельзя было засчитывать, поскольку Сауль в момент передачи залез в офсайд.

«Сауль опережает Иньиго Мартинеса и Араухо. К тому же, последним защитником был Мартинес, а не Араухо», – утверждают эксперты ArchivoVAR.

А вот так эпизод выглядел на VAR.

В концовке первого тайма рискованно сыграл Войчех Шченсны, арбитр не нашел нарушения.

Как считает, «Севилья» забила по правилам?

Сауля попросили сравнить Ямаля и Месси. И он дал идеальный ответ 👏

Похоже, давление «Реал Мадрид ТВ» работает! Просто посмотрите на статистику пенальти в Ла Лиге 🤯

🔥 Сравниваем результативность Месси и Роналду по годам. Статистика за 14 лет