Сауля попросили сравнить Ямаля и Месси. И он дал идеальный ответ 👏
Полузащитника «Севильи» Сауля Ньигеса спросили, сможет ли Ламин Ямаль достичь уровня Лионеля Месси.
Испанец дал самый мудрый ответ: «Если вы хотите, чтобы Ямаль это сделал, то сравнения с Месси должны прекратиться».
И фанаты полностью поддержали позицию хавбека.
💭 «Мне это тоже не нравится».
💭 «Факты».
💭 «Никто никогда не приблизится к Месси».
💭 «Ламин слишком молод. Его невозможно сравнивать с Лео. Это имеет лишь пагубное влияние».
💭 «Совершенно верно».
Прав?