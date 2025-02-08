Сауля попросили сравнить Ямаля и Месси. И он дал идеальный ответ 👏

Полузащитника «Севильи» Сауля Ньигеса спросили, сможет ли Ламин Ямаль достичь уровня Лионеля Месси.

Испанец дал самый мудрый ответ: «Если вы хотите, чтобы Ямаль это сделал, то сравнения с Месси должны прекратиться».

И фанаты полностью поддержали позицию хавбека.

💭 «Мне это тоже не нравится».

💭 «Факты».

💭 «Никто никогда не приблизится к Месси».

💭 «Ламин слишком молод. Его невозможно сравнивать с Лео. Это имеет лишь пагубное влияние».

💭 «Совершенно верно».

Прав?