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🔥 Сравниваем результативность Месси и Роналду по годам. Статистика за 14 лет

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Есть новый взгляд на сравнение Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Портал Score90 сопоставил количество голов легенд по годам – сюда вошли мячи, забитые Лео и Кришем во всех официальных турнирах.

2025 год

В новом году аргентинец отличиться не успел, МЛС только готовится к старту. А Криро уже принес в копилку «Аль-Насра» восемь голов.

2024 год

2023 год

Легенды покинули Европу, но результативность не растеряли. 

2022 год

Последний год Криша и Лео в Европе.

2021 год

Криштиану вернулся в «Ман Юнайтед», а Лионель покинул родную «Барсу». 

2020 год

Последний полноценный год Месси с «блауграной». 

2019 год

2018 год

Роналду заканчивает свою фантастическую главу в «Мадриде» и перебирается в «Ювентус». 

2017 год

Вспоминаем золотые времена класико с Месси и Роналду. Разница за год – всего один гол!

 2016 год

2015 год

2014 год

2013 год

2012 год

Лео бьет «вечный» рекорд Герда Мюллера.

Великие! 

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🔥 Сборная одноклубников Месси VS товарищи Роналду. Чья команда окажется сильнее?

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logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
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