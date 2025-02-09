🔥 Сравниваем результативность Месси и Роналду по годам. Статистика за 14 лет
Есть новый взгляд на сравнение Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Портал Score90 сопоставил количество голов легенд по годам – сюда вошли мячи, забитые Лео и Кришем во всех официальных турнирах.
2025 год
В новом году аргентинец отличиться не успел, МЛС только готовится к старту. А Криро уже принес в копилку «Аль-Насра» восемь голов.
2024 год
2023 год
Легенды покинули Европу, но результативность не растеряли.
2022 год
Последний год Криша и Лео в Европе.
2021 год
Криштиану вернулся в «Ман Юнайтед», а Лионель покинул родную «Барсу».
2020 год
Последний полноценный год Месси с «блауграной».
2019 год
2018 год
Роналду заканчивает свою фантастическую главу в «Мадриде» и перебирается в «Ювентус».
2017 год
Вспоминаем золотые времена класико с Месси и Роналду. Разница за год – всего один гол!
2016 год
2015 год
2014 год
2013 год
2012 год
Лео бьет «вечный» рекорд Герда Мюллера.
Великие!
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Чемпионат СА и МЛС можно вообще не учитывать.
У Роналду три сезона за 60 голов, что является уникальным достижением.