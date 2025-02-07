🎥 На сыне Роналду уже поставили крест — слишком медленный. Просто сравните его с Тиаго Месси
Старшему сыну Криштиану Роналду, которого португалец назвал в свою честь, в июне исполнится уже пятнадцать лет. Футбольную карьеру Криштиану-младший начал в «Юве», где в команде U-9 забивал и отдавал очень часто − 58 мячей и 18 ассистов за 23 игры. Позже вместе с отцом парень перебрался в «Манчестер Юнайтед» и играл в академии манкунианцев.
Сейчас юный форвард выступает за «Аль-Наср» и в первом сезоне снова показал приличные цифры: 45 мячей и 19 голевых передач в 25 матчах. В отличие от папы, Роналду-младший уже стал чемпионом Саудовской Аравии за U-14.
По статистике может показаться, что у Криштиану Роналду растет талантливый ребенок, который в скором времени может пошуметь в топ-клубах. Персональные фанаты португальца следят за успехами его ребенка и выложили видео с его лучшими действиями.
В комментариях посчитали, что восхищаться нечем:
💭«Это мне кажется или в нем нет ничего исключительного?»
💭«От отца он не унаследовал скорость и ускорение. Я вижу в нем больше полузащитника, чем нападающего».
💭«Отвратительная работоспособность, отстойная скорость, посредственная техничность, хорошее телосложение».
💭«Он очень медленный».
💭«В его возрасте каждый из нас был сильно лучше. У меня, к примеру, отец не футболист».
💭«Не уверен, что он когда-нибудь станет профессионалом. Учитывая его возраст, ему уже следовало бы присоединиться к настоящему европейскому тренировочному центру, потому что в Саудовской Аравии хорошим игроком не стать. В 14 лет он уже должен был быть в академии «Мадрида», учитывая их связи».
Для сравнения − Тиаго Месси. Ему всего двенадцать, но в нем вы точно узнаете нотки отца.
Видимо, и в этой битве Лео Месси обходит Криштиану Роналду.