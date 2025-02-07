Моуринью-блогер. Показал тренировку в метель и как согревался

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью показал, как его команда проводит тренировки в условиях сильного снегопада в Стамбуле.

«Особенный» опубликовал в сторис Инстаграм: кадры с тяжелыми погодными условиями, в которых его клуб вынужден работать. Сначала шел легкий снег, но затем разыгралась настоящая метель.

Футболисты, несмотря на суровую погоду, продолжают тренироваться, закутавшись в теплую экипировку. Позже Моуринью показал, как после тренировки направляется в свой кабинет, чтобы согреться.

«Фенербахче» идет вторым в чемпионате Турции, набрав 51 очко после 21 тура. Отрыв от третьего места – 11 баллов, отставание от первого – 6.