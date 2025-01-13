Пике напомнил Касильясу, сколько голов «Барса» забила «Реалу» в Суперкубке Испании🤭

«Барселона» завоевала 100-й трофей в клубной истории — им стал Суперкубок Испании. Команда Ханси Флика одержала победу над «Реалом» со счетом 5:2. Для каталонцев это 15-я победа в турнире, у «Мадрида» 13 трофеев.

Такому успеху не мог не радоваться бывший капитан «сине-гранатовых» Жерар Пике. Он решил напомнить своему приятелю по сборной Испании и бывшему капитану «Мадрида» Икеру Касильясу, сколько именно готов «Барса» забила «сливочным».

Впервые Жерар продемонстрировал этот жест еще в 2010 году, когда «Барса» Гвардиолы разгромила «Мадрид» Моуринью (5:0).