«Тоттенхэм» оказался сильнее «Ливерпуля» в первом матче полуфинала Кубка лиги, а в ответной игре мерсисайдцы не оставили сопернику и шанса.

За тайм на «Энфилде» настрадался Ришарлисон, с первых секунд за него взялся Ван Дейк. Уже на 3-й минуте Вирджил попал локтем в челюсть бразильца, который тут же оказался на газоне.

Эпизод проверил VAR, судья не стал наказывать Вирджила. Ришарлисон, полежав на газоне, решил выяснить отношения с голландцем, но получил очередной толчок. Беседа с арбитром остудила игроков.

На этом, однако, противостояние футболистов не закончилось. Ван Дейк сфолил, пытаясь отобрать у Ришарлисона мяч, нападающий «Тоттенхэма» вновь оказался на газоне.

Тогда Вирджил протянул бразильцу руку, будто собирается помочь сопернику подняться, но когда Ришарлисон протянул ладонь в ответ, Ван Дейк отдернул руку.

В концовке первого тайма Ришарлисон травмировался и покинул поле, а Ван Дейк на 80-й минуте забил четвертый гол «Ливерпуля», ставя жирную точку в двухматчевом противостоянии.

Бразилец провел четыре года в «Эвертоне», за это время он семь раз встречался с «Ливерпулем» Ван Дейка, но ни разу не смог победить – три ничьи и четыре поражения «ирисок».

Бывших соперников по мерсисайдскому дерби не бывает.

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