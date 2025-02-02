По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» занял первую строчку. Результат мерсисайдцев стал отличным подарком для Джейми Каррагера, который отпраздновал свой 47-й день рождения за сутки до заключительного тура лигового этапа.

Любимец мерсисайдцев, как обычно, провел еврокубковый вечер вместе с коллегами по CBS Sports – Кейт Абдо, Тьерри Анри и Майкой Ричардсом.

Эксперты не могли оставить Джейми без подарка: под конец эфира в студию вынесли оригинальный торт – в эмблеме «Ливерпуля» расположили фото маленького Карры в футболке «Эвертона», а рядом добавили Мо Салаха!

Джейми тут же взялся за нож, решив угостить коллег, но возникла проблема: «Я же не могу порезать Салаха!»

«О, да все ты можешь, ты этим весь год занимаешься!» – пошутил Анри и обменялся с Кейт эффектнейшим рукопожатием.

Не найдя контраргументов, легенда «Ливерпуля» принялся резать торт. Пока Джейми был занят, Тьерри по-джентельменски уступил свое место за столом сотруднице телеканала.

А когда каждый получил по щедрому куску торта от Каррагера, для Джейми исполнили праздничную песню.

Душевно у них!

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