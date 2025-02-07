🎥 «МЮ» сыграет с «Лестером» Ван Нистелроя. Аморим впервые объяснил, почему не оставил Руда в клубе

В четвертым раунде Кубка Англии на «Олд Траффорд» приедет «Лестер» Ван Нистелроя – впервые в карьере легенда «Ман Юнайтед» сразится с «красными дьяволами».

Руд работал в тренерском штабе Тен Хага, после ухода Эрика он временно возглавил команду и даже успел справиться с «Лестером» в чемпионате. Когда на «Олд Траффорд» приехал Рубен Аморим, Ван Нистелрою не нашлось места в клубе – через некоторое время голландца назначили в «Лестер».

На пресс-конференции перед кубковым матчем Аморим впервые объяснил , почему не оставил Ван Нистелроя в своем штабе:

«Ситуация была сложной, ведь для меня все было предельно ясно, но мне нужно было объясниться с Рудом. Он футбольный человек, поэтому все понял: у меня есть моя команда, мой штаб.

Да, я мог оставить Руда – это было бы полезно для меня, такое решение вызвало бы одобрение. Но я никак не мог поставить Руда выше своих ребят, а это значит, что мне пришлось бы поставить такую личность, как Руд, на нижнюю ступень иерархии в моем штабе. Мне кажется, это просто несправедливо по отношению к Руду.

Я хотел показать ему свое уважение, поэтому был честен с ним, я объяснил ему, что у меня уже есть своя команда и я, как и прежде, продолжу работать с ней. Я просто не мог поставить такую клубную легенду, как Руд, ниже моих ребят. Так что решение было весьма очевидным. Мне было очень просто донести свою мысль до него, Руд воспринял это достойно, как и положено».

Ван Нистелрой прибыл на арену «красных дьяволов», как домой.

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