Бруну Фернандеш назвал трех самых сложных оппонентов. Один уже не играет в АПЛ

Бруну Фернандеш перебрался в «Манчестер Юнайтед» в 2020-м, поработал со многими тренерами, выиграл несколько кубков и стал капитаном.

После прихода нового главного тренера Рубена Аморима «Юнайтед» занимает 13-е место в АПЛ и может оказаться в нижней половине таблицы. Попасть в еврокубковую зону – сверхзадача для манкунианцев.

За время игры за «МЮ» португалец сталкивался с большим количеством качественных полузащитников из ведущих команд Англии. Вот кого он выделил.

«Довольно сложно выбрать. В АПЛ ты постоянно играешь против лучших, великих игроков. Могу сказать, что против Канте было трудно, Родри − очень трудно, Деклан Райс − тоже очень трудно. Деклан и Родри очень похожи с точки зрения физики. Канте более маленький, но быстрый и резкий.Но таких игроков много, потому что мы играем в лучшей лиге мира, и ты получаешь возможность играть против лучших игроков».

Нголо Канте перебрался в Саудовскую Аравию летом 2023-го, Деклан Райс играет за «Арсенал», а Родри − в «Сити», но восстанавливается после травмы крестообразной связки.