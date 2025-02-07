🤑 Топ-20 клубов АПЛ по тратам за два последних ТО. «Сити» – только третий
«Манчестер Сити» разорвал зимнее трансферное окно. По данным Transfermarkt, зимой «горожане» суммарно потратили 218 млн евро, при этом летом клуб потратил лишь 25 млн евро – на Савио.
Портал 90min составил топ-20 клубов АПЛ с самыми большими расходами в этом сезоне. «Ман Сити» в рейтинге занял лишь третью строчку, за два последних трансферных окна команда Гвардиолы суммарно потратила 200,8 млн фунтов стерлингов.
А на первом месте расположился «Брайтон», закупившийся игроками на 231,4 млн фунтов. Вспомним подписания «чаек» в этом сезоне:
Следом за «Брайтоном» идет «Манчестер Юнайтед», в сезоне-2024/25 потративший 202,1 млн фунтов. В пятерку также вошли «Челси» и «Астон Вилла».
Команды АПЛ с наибольшими расходами за два последних ТО
Из команд большой шестерки во вторую половину рейтинга попали «Арсенал» и «Ливерпуль» – оба клуба в зимнее трансферное окно не купили никого.
Летом мерсисайдцы потратились на Федерико Кьезу и Георгия Мамардашвили, который переедет на «Энфилд» лишь в этом сезоне. «Ливерпуль», кстати, после 23-х матчей занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.
Чьи траты удивили?
Символическая сборная лучших зимних трансферов 2025 года! В команде много новичков АПЛ
«Ман Сити» разрывает трансферный рынок. Вот сколько уже потратила команда Гвардиолы 🤯
Кроме того, «Барселона» должна чуть более 40 млн евро «Аяксу» за трансферы Френки де...Барселона» должна выплатить «Бордо» — 9,891 миллиона евро. "Барса" все еще выплачивает "Ливерпулю" гонорар за трансфер Филиппа Коутинью .
В таком случае каталонцы будут обязаны выплатить 18 миллионов фунтов . Финансовые проблемы «Барселоны» могут стать еще серьезнее, утверждает... Барселона должна будет Выплатить Ливерпулю €20млн евро Чтобы избежать банкротства, клубу необходимо сократить расходы на 190 миллионов евро. «Барселона» по-прежнему должна 42 миллиона евро Ливерпулю