🤑 Топ-20 клубов АПЛ по тратам за два последних ТО. «Сити» – только третий

«Манчестер Сити» разорвал зимнее трансферное окно. По данным Transfermarkt, зимой «горожане» суммарно потратили 218 млн евро, при этом летом клуб потратил лишь 25 млн евро – на Савио.

Портал 90min составил топ-20 клубов АПЛ с самыми большими расходами в этом сезоне. «Ман Сити» в рейтинге занял лишь третью строчку, за два последних трансферных окна команда Гвардиолы суммарно потратила 200,8 млн фунтов стерлингов.

А на первом месте расположился «Брайтон», закупившийся игроками на 231,4 млн фунтов. Вспомним подписания «чаек» в этом сезоне:

Данные Transfermarkt указаны в млн евро

Следом за «Брайтоном» идет «Манчестер Юнайтед», в сезоне-2024/25 потративший 202,1 млн фунтов. В пятерку также вошли «Челси» и «Астон Вилла».

Команды АПЛ с наибольшими расходами за два последних ТО

Из команд большой шестерки во вторую половину рейтинга попали «Арсенал» и «Ливерпуль» – оба клуба в зимнее трансферное окно не купили никого.

Летом мерсисайдцы потратились на Федерико Кьезу и Георгия Мамардашвили, который переедет на «Энфилд» лишь в этом сезоне. «Ливерпуль», кстати, после 23-х матчей занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.

Чьи траты удивили?

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