🎥 Один эпизод мог изменить ход встречи «Ньюкасла» и «Арсенала». Эдегор промазал, а через минуту «сороки» забили

«Ньюкасл» оказался сильнее «Арсенала» в полуфинале Кубка английской лиги – «сороки» одолели соперника в двух матчах с суммарным счетом 2:0.

Возможно, ответная встреча могла пойти по другому сценарию, если бы на 18-й минуте Мартин Эдегор забил.

После промаха Мартина не прошло и минуты, как Джейкоб Мерфи вывел «сорок» вперед.

А уже во второй половине встречи чудовищная ошибка Райи поставила точку в противостоянии. Забил Энтони Гордон, после игры говоривший о том, как важно оставаться скромным.

Как оцените игру «канониров» в кубковом противостоянии с «сороками»?

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