🎥 Слышали смех Симеоне? Диего вынесло с собственной шутки про автобус и поездку на «Бернабеу» 🤣
«Реал» воюет с испанскими арбитрами, последней каплей стал эпизод с фолом на Килиане Мбаппе в матче с «Эспаньолом». «Королевский клуб» требует масштабных изменений в судейской системе – «сливочные» даже отправили официальное письмо в Королевскую федерацию испанского футбола (RFEF).
Реакция на борьбу «Мадрида» разная, большинство клубов предпочитает вообще не комментировать происходящее, а вот Диего Симеоне выбрал своим оружием иронию.
«Реал» сыграет с «Атлетико» уже в 23-м туре Ла Лиги, на предматчевой пресс-конференции у аргентинского специалиста спросили, повлияет ли заявление «сливочных» на грядущий матч. Ответ Симеоне развеселил даже его самого:
«Не повлияет. Несмотря на их заявление, я уважаю любое мнение. Могу сказать только одно: на «Бернабеу» мы отправимся так же, как и всегда… на автобусе».
На автобусе, так на автобусе.
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