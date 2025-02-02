Игрок «Эспаньола» чуть не оторвал ногу Мбаппе, но избежал удаления. А потом забил победный «Реалу»!
Матч «Реала» и «Эспаньола» (0:1) мог завершиться совсем иначе, и все из-за одного эпизода.
🔹 60-я минута – Карлос Ромеро совершает жуткий фол на Килиане Мбаппе. В попытке прервать контратаку «Реала» он бросился в подкат сзади, снес француза и оставил на его ноге след от шипов. Но игра продолжилась – судья не остановил эпизод.
🔹 85-я минута. Омар Эль-Хилали получил удобную передачу, прострелил к дальней штанге, и Ромеро хладнокровно отправил мяч в дальний. Победа «Эспаньола».
Вердикт экспертов? Бывший арбитр Итурральде Гонсалес назвал фол «красной, краснейшей карточкой», добавив, что это один из самых грубых подкатов, которые он видел за последнее время.
Решение судьи: главный арбитр Алехандро Муньис ограничился отложенной желтой карточкой. ВАР даже не вмешался.
Реакция Ромеро: «Я хотел прервать атаку, но момент получился плохим. Мне самому не понравилось, я извинился на поле».
🔥 Анчелотти в бешенстве. На пресс-конференции не сдерживал эмоций: «Необъяснимый фол, как и решения судьи и ВАР. Это явное нарушение, очень грубый подкат. Вот зачем нужен ВАР. Необъяснимо, что красную не показали».
Клубное ТВ «Реала» выпустило официальное заявление, в котором прямо заявило, что после такого глава федерации футбола должен уйти в отставку немедленно.
А так относительная тишина, как бы ничего и не случилось. А в текущих ветках барсафаны драматична заявляют «теперь понимаете с чем сталкивается Барса постоянно?», как будто Барса потеряла отрыв в начале сезона из-за судейских ошибок. Хотя это ни разу не так.
Это судейская ошибка может стоит Реалу чемпионство.
А якобы фаны Реала, которые обвиняют Карло в поражении, что мол не сделал замен - вы не правы, так как именно эти игроки создали такое давление на соперника, что соперник сделал фол на красную, но судья ошибочно дал желтую. Так бы эти же игроки оформили бы очередной разгром. И гола не была в ворота Реала.