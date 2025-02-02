«Добро пожаловать в Ла Лигу, Килиан». Жест Мбаппе после игры журналисты встретили смехом – не захотел говорить о ВАР?

«Реал» сенсационно уступил «Эспаньолу» (0:1). Единственный гол забил Карлос Ромеро, за 20 минут до гола он жестко сфолил на Килиане Мбаппе, влетел в него сзади. Арбитр простил ему красную карточку.

Решение судьи вызвало бурю негодования: Анчелотти не сдержался на пресс-конференции, «Реал» направил официальную жалобу в Ла Лигу с требованием уволить арбитра.

После матча Мбаппе столкнулся с градом вопросов в медиа-зоне, как только вышел из двери. Журналисты ждали громких заявлений, но Килиан лишь приложил палец к губам, показав жест «замок», и молча ушел, оставив за собой эхо насмешек.

Реакции фанатов:

• «Добро пожаловать в Ла Лигу, Килиан!»



• «Не всегда «Реал» покупает судей – иногда судьи сами решают игру».



• «Мбаппе почувствовал, что такое испанский футбол».



• «Ромеро – мастер фолов без наказания. Новый Каземиро?»



• «ВАР? Не, не слышали».



• «Мбаппе не привык, что тут не дают пенальти за дыхание в его сторону».

