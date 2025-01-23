Фергюсон трепетно относился к молодежи «МЮ». Невилл рассказал о необычной традиции сэра Алекса

В одном из выпусков подкаста The Overlap легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал о том, как будучи капитаном клуба, участвовал в некоторых собраниях сэра Алекса Фергюсона. Он объяснил, что там происходило и для чего его звали.

«Я часто присутствовал на собраниях, когда босс [сэр Алекс Фергюсон] отпускал молодых игроков. Мне говорили, что у этих парней часто нет агента и просили посидеть с ними. Он [Фергюсон] отпускал игроков, говоря молодому 19-летнему парню, что он не получил профессиональный контракт в «Юнайтед», и это не для него».

Невилл также рассказал, как Фергюсон был предельно откровенен со своими игроками и объяснял, почему они не входят в его планы, но при этом обеспечивал им наилучший путь ухода из клуба.

«Было интересно наблюдать за тем, как он это делал. Он был довольно тверд с ними, потому что говорил им, почему [их отпускают]. Это выглядело примерно так: «Перед вами Майкл Кэррик, Пол Скоулз и эти игроки, и вы не попадете в команду. Я честен с тобой, но я думаю, что впереди у тебя будет хорошая карьера».

«Но он всегда планировал три-четыре беседы, которые можно было устроить прямо сейчас, и говорил: «Слушай, я подготовил тебя к тому, чтобы ты сразу же получил клуб, потому что ты этого заслуживаешь». И он буквально пытался поднять их [эмоционально] на той же встрече».