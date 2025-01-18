😖 Правильно говорят... футбол уже не тот. Посмотрите, какие голы забивали в АПЛ 20 лет назад 💣🚀

Часто можно услышать мнение, что футбол стал приносить меньше эмоций. Теперь это игра, в которой 22 мужика бьются за результат, а не сердца фанатов. И это правда.

Достаточно посмотреть, как иностранцы ностальгируют в соцсетях. Особенно ярко это показывает нарезка претендентов на гол месяца АПЛ в декабре 2006-го. Одни шедевры.

💭 «Те мячи были великолепны».

💭«Тогда в футболе доминировали таланты, а не роботизированная тактика».

💭 «Настоящая магия».

💭 «Исторический месяц».

💭 «Каждый раз, когда я их смотрю, не могу выбрать лучший».

💭 «Великолепные голы».

💭 «Эти удары были не от мира сего... Я бы дал им всем награду...»

💭 «А сейчас пас, пас, пас, пас, пас. Как же бесит».

Кстати, выиграл Пол Скоулз.