😖 Правильно говорят... футбол уже не тот. Посмотрите, какие голы забивали в АПЛ 20 лет назад 💣🚀
Часто можно услышать мнение, что футбол стал приносить меньше эмоций. Теперь это игра, в которой 22 мужика бьются за результат, а не сердца фанатов. И это правда.
Достаточно посмотреть, как иностранцы ностальгируют в соцсетях. Особенно ярко это показывает нарезка претендентов на гол месяца АПЛ в декабре 2006-го. Одни шедевры.
💭 «Те мячи были великолепны».
💭«Тогда в футболе доминировали таланты, а не роботизированная тактика».
💭 «Настоящая магия».
💭 «Исторический месяц».
💭 «Каждый раз, когда я их смотрю, не могу выбрать лучший».
💭 «Великолепные голы».
💭 «Эти удары были не от мира сего... Я бы дал им всем награду...»
💭 «А сейчас пас, пас, пас, пас, пас. Как же бесит».
Кстати, выиграл Пол Скоулз.
Это ж потеря мяча потенциальная