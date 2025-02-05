🎥 Как прошла первая тренировка Неймара в «Сантосе»? Прилетел на личном вертолете, удивил своей формой

Неймар вернулся в родной «Сантос» после почти двух лет в Саудовской Аравии, где он провел лишь семь матчей за «Аль-Хилаль».

На первую тренировку после возвращения в Бразилию Ней прилетел на личном вертолете.

У бразильца пока нет жилья в городе, поэтому он вынужден добираться до базы «Сантоса» из своего дома в штате Рио-де-Жанейро. Сообщается , что форвард уже в ближайшее время завершит покупку особняка в престижном районе Сантуса, куда переедет вместе с семьей.

Издание Diário do Peixe, специализирующийся на «Сантосе», передает: форма Неймара приятно удивила тренерский штаб и клубных врачей.

На первой тренировке форвард продемонстрировал интенсивность, превышающую ожидания, он показал более высокий уровень физической подготовки, чем некоторые из действующих игроков «Сантоса».

Заставил голкипера задуматься о смысле вратарского бытия.

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