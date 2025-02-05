🎥 Как прошла первая тренировка Неймара в «Сантосе»? Прилетел на личном вертолете, удивил своей формой
Неймар вернулся в родной «Сантос» после почти двух лет в Саудовской Аравии, где он провел лишь семь матчей за «Аль-Хилаль».
На первую тренировку после возвращения в Бразилию Ней прилетел на личном вертолете.
У бразильца пока нет жилья в городе, поэтому он вынужден добираться до базы «Сантоса» из своего дома в штате Рио-де-Жанейро. Сообщается, что форвард уже в ближайшее время завершит покупку особняка в престижном районе Сантуса, куда переедет вместе с семьей.
Издание Diário do Peixe, специализирующийся на «Сантосе», передает: форма Неймара приятно удивила тренерский штаб и клубных врачей.
На первой тренировке форвард продемонстрировал интенсивность, превышающую ожидания, он показал более высокий уровень физической подготовки, чем некоторые из действующих игроков «Сантоса».
Заставил голкипера задуматься о смысле вратарского бытия.
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"Неймар выглядит намного лучше, чем все думали" - то есть то, что он может бегать трусцой и отдавать передачи, это уже выше ожиданий?
Если такой кайфарик, как Неймар сейчас имеет физическую форму лучше некоторых игроков Сантоса, то у меня очень печальные новости для Сантоса:)
"Еще может забивать пенальти" - то есть это тоже уже можно к достижениям отнести?:)
Вообще, такое чувство, что новости не про 33-х летнего Неймара, а про дедушку Тайсона, от формы которого все восторгались, типа нифига дед тот ещё может что-то:)
Я так понимаю, уровень ожиданий от Неймара сейчас, это одна радуга, три переступа, четыре кувырка после контакта с соперником, и одна забитая пенка паненкой, как Вишенка на торте.
Большего не ждем:)
"У бразильца пока нет жилья в городе"
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