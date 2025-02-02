«Постоянно проверял соцсети». Даже футболисты следят за трансферами – вот чей переход ждал звезда «Реала»

Неймар официально вернулся в родной клуб, и для фанатов «Сантоса» это стало настоящим праздником. Один из самых счастливых – вингер мадридского «Реала» Родриго, воспитанник той же академии, который не скрывает своих эмоций:

«Я безумно счастлив! Постоянно проверял соцсети «Сантоса», ждал новости. Отправлял друзьям, спрашивал: «Это реально?» Для нас, фанатов «Сантоса», это что-то особенное. Если бы было время, я бы даже слетал в Бразилию на его презентацию!»

Для Неймара это возвращение домой – туда, где он стал звездой. Болельщики ждали его долгие годы, и вот теперь легенда снова в белой футболке.