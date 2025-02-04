«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в 24-м туре Премьер-лиги. На пять пропущенных «горожане» смогли ответить лишь одним голом Эрлинга Холанда.

А ведь для норвежца это 250-й мяч в клубной карьере!

Эрлингу потребовалось 313 матчей для достижения этого результата. На клубном уровне норвежец установил рекорд, забив 250 голов быстрее Лионеля Месси (327 матчей) и Килиана Мбаппе (332 матча).

Больше всего голов Холанд забил за «Сити» – 115, следом идет дортмундская «Боруссия», в составе которой он отличился 86 раз.

«Сити» после 24-х матчей набрал 41 очко и занял пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. А Холанд, забивший 19 голов, расположился на втором месте в рейтинге лучших бомбардиров лиги – его на два мяча опережает Мо Салах.

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