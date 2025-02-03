«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» 5:1. Было жарко.

Sky Sports показал, что произошло между защитником хозяев Габриэлем и форвардом гостей Эрлингом Холандом сразу после быстрого гола лондонцев.

Практически сразу Габриэль подошел к Холанду и выразил радость прямо перед ним, подогревая их соперничество.

Эпизод стал продолжением их напряженных отношений, которые обострились еще в сентябре. Тогда во время эмоционального матча, завершившегося со счетом 2:2, Холанд бросил мяч в голову Габриэлю. Теперь же бразилец напомнил норвежцу о себе.

Однако нападающий «Сити» не поддался на провокацию и сохранил хладнокровие.

Еще перед матчем Пеп Гвардиола отметил, что судьи должны уделять больше внимания физическому давлению на Холанда:

«Именно защитники постоянно провоцируют Эрлинга. Они его толкают, хватают, зажимают. Габриэль — один из тех, кто играет с ним жестко. Удивительно, как Холанд контролирует эмоции, ведь судьи редко реагируют на такие эпизоды».

Однако после игры Холанд ответил на насмешки.

Подойдя к Габриэлю, он указал на свое плечо, на золотую нашивку чемпиона АПЛ — символ успеха «Сити» в прошлом сезоне, позапрошлом, и… вы поняли. Тот же жест он повторил в сторону фанатов «Арсенала», напоминая им, кто владеет титулом.