😳 Уокер разочаровал Пепа перед уходом из «Сити»

Кайл Уокер расстроил Пепа Гвардиолу, но дело совсем не в его уровне игры.

Оказывается, англичанин сообщил о желании покинуть «Ман Сити» не главному тренеру, а спортивному директору – Чики Бегиристайну.

Этот факт разочаровал испанца, который, судя по всему, рассчитывал на игрока.

The Athletic пишет, что у Уокера и Гвардиолы были очень доверительные отношения: Кайл мог обратиться к тренеру с «чем угодно».

Уокер же решился уехать в «Милан» после личной беседы со спортивным директором Златаном Ибрагимовичем. Ожидается, что Кайл уже не вернется в «Сити», даже после окончания аренды.