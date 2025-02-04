😳 Уокер разочаровал Пепа перед уходом из «Сити»
Кайл Уокер расстроил Пепа Гвардиолу, но дело совсем не в его уровне игры.
Оказывается, англичанин сообщил о желании покинуть «Ман Сити» не главному тренеру, а спортивному директору – Чики Бегиристайну.
Этот факт разочаровал испанца, который, судя по всему, рассчитывал на игрока.
The Athletic пишет, что у Уокера и Гвардиолы были очень доверительные отношения: Кайл мог обратиться к тренеру с «чем угодно».
Уокер же решился уехать в «Милан» после личной беседы со спортивным директором Златаном Ибрагимовичем. Ожидается, что Кайл уже не вернется в «Сити», даже после окончания аренды.
Кто знает как добавить в чс блоги?
https://www.sports.ru/football/1116595285-gvardiola-soobshhil-chto-uoker-poprosil-ob-uxode-iz-man-siti-v-inostra.html
Проблема в том, что вы сами к источникам не обращаетесь, а просто перепечатываете выжимки из твиттера, а неудобные комменты чистите. Респект кстати, хоть с другого профиля зашли
Касаемо твоей новости. Проверь, есть ли там формулировка "лично сообщил мне"/"узнал напрямую". Источникам Athletic можно доверять, поэтому не понимаю в чем проблема.