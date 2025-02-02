Упс, он сделал это снова. Реакция Гвардиолы на четвертый гол «Арсенала» – 😢

«Манчестер Сити» продолжает сильно штормить. О шансах на чемпионство в АПЛ уже говорить даже не стоит, команда явно будет сражаться за место в Лиге чемпионов.

В матче тура команда Пепа Гвардиолы разгромно проиграла «Арсеналу» − 1:5. Все пять мячей у «канониров» забили разные игроки, а единственный у «Сити» на счету Холанда.

Казалось, что в последний месяц дела у «горожан» начали налаживаться, но это было заблуждение. Команда вновь провела плохой матч.

Есть ощущение, что у британцев в скором времени появится Guardiola cam – камера, которая весь матч будет снимать только главного тренера «Манчестер Сити». После четвертого мяча в ворота Ортеги оператор показал Пепа и на его лице читалось разочарование, непонимание и вселенская грусть.

Стоит ли футбол того, чтобы так убиваться? Для Гвардиолы этот вопрос риторический.