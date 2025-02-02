Упс, он сделал это снова. Реакция Гвардиолы на четвертый гол «Арсенала» – 😢
«Манчестер Сити» продолжает сильно штормить. О шансах на чемпионство в АПЛ уже говорить даже не стоит, команда явно будет сражаться за место в Лиге чемпионов.
В матче тура команда Пепа Гвардиолы разгромно проиграла «Арсеналу» − 1:5. Все пять мячей у «канониров» забили разные игроки, а единственный у «Сити» на счету Холанда.
Казалось, что в последний месяц дела у «горожан» начали налаживаться, но это было заблуждение. Команда вновь провела плохой матч.
Есть ощущение, что у британцев в скором времени появится Guardiola cam – камера, которая весь матч будет снимать только главного тренера «Манчестер Сити». После четвертого мяча в ворота Ортеги оператор показал Пепа и на его лице читалось разочарование, непонимание и вселенская грусть.
Стоит ли футбол того, чтобы так убиваться? Для Гвардиолы этот вопрос риторический.
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- Два.
Камера снимает скамейки запасных в любой игре, по крайней мере на Эмирейтс. У Арсенала наравне с хайлайтами есть целая серия видео bench cam, посвященная реакции Артеты на происходящее на поле.
Букам, разводящие легковеров?)
Просто больше никто с такой легкостью не сможет тратить столько бабок, забыв про совесть. ))