🎥 «Эвертон» забил самый ранний гол в клубной истории! Ассист отдал Пикфорд 🔥

«Эвертон» установил клубный рекорд в матче 24-го тура АПЛ против «Лестера»: подопечные Мойеса открыли счет уже на 11-й секунде встречи! Это самый ранний гол «ирисок» в истории английской Премьер-лиги, с 1992 года.

Автором исторического мяча стал Абдулай Дукуре, он забил с голевой передачи вратаря Джордана Пикфорда.

Гол Дукуре стал четвертым самым ранним мячом в истории Премьер-лиги среди всех команд и первым среди голов, забитых на домашней арене.

Всего «Лестер» получил от «ирисок» четыре безответных мяча, только за первые 6 минут игры подопечные Мойеса отличились дважды.

Команде Ван Нистелроя приходится тяжко: за последние девять матчей в чемпионате «лисы» обыграли лишь «Тоттенхэм», а в остальных встречах уступили. После 24-х матчей «Лестер» набрал 17 очков и занял 18-ю строчку в турнирной таблице.

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