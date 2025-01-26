Для «Эвертона» встреча с «Брайтоном» в 23-м туре Премьер-лиги оказалось особенной, ведь Дэвид Мойес провел свой 700-й матч в АПЛ в качестве тренера.

Победу шотландцу принес гол Илимана Ндиая. На 42-й минуте хавбек уверенно реализовал пенальти, а после нарвался на желтую – за празднование. Илиман изобразил чайку на глазах поклонников «Брайтона».

А что о подобных празднованиях говорят правила?

Согласно 12-му пункту правил IFAB, «игроки могут праздновать забитый гол, но празднование не должно быть чрезмерным и не должно приводить к чрезмерной потере времени. Игрок должен быть предупрежден, даже если гол не засчитан, за то, что он забрался на ограждение и/или приблизился к зрителям, создав угрозу безопасности».

IFAB также рекомендует наказывать футболистов если во время празднования они ведут себя провокационно, издевательски или подстрекательски. За снятую футболку, конечно, тоже будут санкции. Теперь к списку того, чего нельзя делать игрокам на поле, можно добавить талантливую имитацию полета чайки.

Полет птички изображал и Джейми Варди. В 2019 году легенда «Лестера» так отпраздновал гол в ворота «Кристал Пэлас», обошлось без предупреждений.

В соцсетях желтая, показанная Илиману, вызвала иронию:

💭 «Как он смеет изображать птицу? Футбол ведь смотрят дети!»

💭 «Думал, в этом туре не будет ничего тупее удаления Льюиса-Скелли, как же я ошибался».

💭 «Технически игрок не имеет права покидать поле без разрешения судьи, а это была очевидная попытка взлететь. Чистейшая желтая».

💭 «Нил Мопе расстроен и взбешен».

💭 «Я так понимаю, карточку ему показали за провокацию, но если вот это считать провокацией, то нам пора похоронить все веселое, что есть в футболе».

Что думаете о таких предупреждениях?

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