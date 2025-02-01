🎥 Мак Аллистер собрал идеального одноклубника! Выбрал самого упорного, главного мотиватора и лучшую улыбку в команде

Пресс-служба «Ливерпуля» попросила Алексиса Мак Аллистера собрать идеального одноклубника. Для этого аргентинцу под каждую предложенную категорию нужно было подобрать одного товарища из «Ливерпуля».

Самая широкая улыбка: «Ибу Конате. Он постоянно болтает о ЧМ, который проиграл, мне это кажется весьма забавным».

Самый креативный: «Думаю, это Кертис Джонс, фантастический игрок, хорошая техника».

С кем наилучший контакт: «Можно назвать Вирджа [Ван Дейка], можно Али [Алиссона Беккера]. Но выберу Вирджа, он мне ближе, с ним можно обсудить все».

Главный мотиватор: «Думаю, это Мо. Он усердно работает, он крайне профессионален, он меня действительно мотивирует».

Самый упорный: «О, это хорошо. Наверное, это Дарвин [Нуньес]. Когда он проходит через непростые моменты, он всегда здесь [на базе], всегда продолжает работать».

Всегда уверен: «Это Трент [Александер-Арнолд]! Думаю, все замечают, насколько он уверен в себе».

Ну как, получилось собрать идеального товарища по команде?

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