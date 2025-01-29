🎥 Блиц для Каррагера – подвел итоги первой половины сезона в АПЛ. В двух категориях упомянул «Ливерпуль»
Команда The Overlap попросила Джейми Каррагера подвести итоги первой половины сезона Премьер-лиги в формате блица. Мерсисайдскому фараону ответы легенды «Ливерпуля» точно понравятся.
Лучший игрок: «Мо Салах».
Лучший молодой игрок: «Коул Палмер».
Лучший тренер: «Я бы сказал [Андони] Ираола».
Чей результат приятно удивил: «Ноттингем Форест».
Команда, ставшая главным разочарованием: «Тоттенхэм».
Лучший гол: «Мяч Джона Дурана в ворота «Эвертона».
Лучший трансфер: «Переход [Николы] Миленковича в «Ноттингем Форест».
Лучшая игра: «Победа «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» со счетом 6:3».
Как оцените ответы Джейми?
🎥 Фанаты «Ноттингем Форест» забавно пытались подкупить судью во время просмотра VAR! Получилось?
🤣 Сын Каррагера – в трех голах от карьерного результата отца. Над статистикой легенды «Ливерпуля» смеются фанаты и сам Джейми
🎥 «Переживаю, выйдет ли Джейми отсюда целым». Каррагер в Манчестере потроллил фанатов «МЮ» и Невилла