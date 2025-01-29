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🎥 Блиц для Каррагера – подвел итоги первой половины сезона в АПЛ. В двух категориях упомянул «Ливерпуль»

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Команда The Overlap попросила Джейми Каррагера подвести итоги первой половины сезона Премьер-лиги в формате блица. Мерсисайдскому фараону ответы легенды «Ливерпуля» точно понравятся.

Лучший игрок: «Мо Салах».

Лучший молодой игрок: «Коул Палмер».

Лучший тренер: «Я бы сказал [Андони] Ираола».

Чей результат приятно удивил: «Ноттингем Форест».

Команда, ставшая главным разочарованием: «Тоттенхэм».

Лучший гол: «Мяч Джона Дурана в ворота «Эвертона».

Лучший трансфер: «Переход [Николы] Миленковича в «Ноттингем Форест».

Лучшая игра: «Победа «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» со счетом 6:3».

Как оцените ответы Джейми? 

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