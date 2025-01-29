📸🎥 Огненные кадры из Манчестера. Перед решающей игрой «Сити» в ЛЧ у «Этихада» вспыхнул пожар 🔥

Перед стартом заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов «Ман Сити» расположился на 25-й строчке, встреча с «Брюгге» для подопечных Гвардиолы критически важна для прохождения в следующий этап турнира.

За два часа до начала встречи возле «Этихада» вспыхнул пожар.

Загорелся клубный фан-шоп «горожан».

У фотографов получились огненные кадры.

С огнем удалось быстро справиться, спецслужбы прибыли на место через несколько минут после начала пожара, сообщает Daily Mail.

На старте встречи Илкай Гюндоган вывел «горожан» вперед, но мяч не был засчитан из-за офсайда. На стадионе пожар начался в концовке первого тайма, когда Рафаэл Нвадике вывел гостей вперед.

Неужели «Сити» останется вне плей-офф ЛЧ?

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