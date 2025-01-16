🎥 «Переживаю, выйдет ли Джейми отсюда целым». Каррагер в Манчестере потроллил фанатов «МЮ» и Невилла

Каждый год подкаст The Overlap отправляется в тур по Великобритании и Европе. К примеру, в конце 2023-го Джейми Каррагер, Гари Невилл и остальная компания оказалась в Манчестере, на родине легенды «МЮ». Местная публика довольно громко встретила Карру, главного соперника манкунианцев, что заметила дочь Кенни Далглиша Келли Кейтс.

Кейтс : «Джейми, вот как звучит правильный прием».

Каррагер : Да, спасибо большое. Но...»

Джейми с первых же минут решил поднять ставки: расстегнул кофту и показал всем майку. На ней счет матча «Ливерпуль» – «МЮ» (7:0) и недовольное лицо Невилла .

Джош Дензел : «Я немного волнуюсь. Будет ли Джейми в порядке, когда уйдет отсюда?

Невилл : «Надеюсь, что нет».

Дензел : «Джейми, если бы тебе пришлось выбрать только одну хорошую вещь, одну отличительную черту Манчестера, которая тебе нравится? Что бы это было?»

Каррагер : «Сериал «Бесстыдники» / «Бесстыжие». В нем вы были такими милыми, не так ли?»

И действительно милые.

Спустя два года Невилл и Каррагер продолжают подкалывать друг друга. Тот перфоманс в Манчестере скаузер точно пережил. Зря переживал, Джош!