🎥 «Переживаю, выйдет ли Джейми отсюда целым». Каррагер в Манчестере потроллил фанатов «МЮ» и Невилла
Каждый год подкаст The Overlap отправляется в тур по Великобритании и Европе. К примеру, в конце 2023-го Джейми Каррагер, Гари Невилл и остальная компания оказалась в Манчестере, на родине легенды «МЮ». Местная публика довольно громко встретила Карру, главного соперника манкунианцев, что заметила дочь Кенни Далглиша Келли Кейтс.
Кейтс: «Джейми, вот как звучит правильный прием».
Каррагер: Да, спасибо большое. Но...»
Джейми с первых же минут решил поднять ставки: расстегнул кофту и показал всем майку. На ней счет матча «Ливерпуль» – «МЮ» (7:0) и недовольное лицо Невилла.
Джош Дензел: «Я немного волнуюсь. Будет ли Джейми в порядке, когда уйдет отсюда?
Невилл: «Надеюсь, что нет».
Дензел: «Джейми, если бы тебе пришлось выбрать только одну хорошую вещь, одну отличительную черту Манчестера, которая тебе нравится? Что бы это было?»
Каррагер: «Сериал «Бесстыдники» / «Бесстыжие». В нем вы были такими милыми, не так ли?»
И действительно милые.
Спустя два года Невилл и Каррагер продолжают подкалывать друг друга. Тот перфоманс в Манчестере скаузер точно пережил. Зря переживал, Джош!