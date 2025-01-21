🎥 Фанаты «Ноттингем Форест» забавно пытались подкупить судью во время просмотра VAR! Получилось?  

В 22-м туре АПЛ «Ноттингем Форрест» обыграл «Саутгемптон» со счетом 3:2, голов могло быть больше, если бы не вмешательство VAR.

На 64-й минуте Никола Миленкович довел счет до 4:1 мощным ударом головой. Первоначально Энтони Тэйлор, главный арбитр встречи, засчитал взятие ворот, но затем вмешалась система VAR и посоветовала проверить эпизод.

Когда Тэйлор подошел к монитору у кромки поля, поклонники «Ноттингем Форест» начали предлагать арбитру деньги, чтобы тот принял решение в пользу их команды! Кто-то протягивал судье кошелек, кто-то тряс банковской картой, а некоторые жестами изображали купюры.

Купить судью не вышло, Тэйлор отменил гол. «Саутгемптону» решение арбитра не помогло, команда отыграла два мяча, но в конечном счете уступила.

За 22 тура Премьер-лиги «святые» набрали всего шесть очков – это худший показатель на этом отрезке в истории турнира. А вот у «Ноттингем Форест» дела, напротив, идут отлично: «лесники» занимают третью строчку, сравнявшись с «Арсеналом» по набранным очкам.

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