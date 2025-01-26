🤣 Сын Каррагера – в трех голах от карьерного результата отца. Над статистикой легенды «Ливерпуля» смеются фанаты и сам Джейми
Джеймс, сын легенды «Ливерпуля», свои первые шаги в футболе, разумеется, делал в академии «красных». Пойти по мерсисайдским стопам отца у парня не вышло, в 2022-м он перебрался в «Уиган», за который после нескольких аренд выступает до сих пор.
В 28-м туре Первой лиги 22-летний Джеймс забил в ворота «Бристоль Роверс», этот мяч стал первым в карьере Каррагера-младшего.
Sky Sports нашел повод потроллить легенду «Ливерпуля»: «Джеймс, сын Джейми Каррагера, забил первый гол в профессиональной карьере. Это значит, что он всего в трех голах от результата отца за всю карьеру».
Карра на подкол отреагировал без слов.
В комментариях фанаты иронизирует над статистикой Каррагера-старшего: экс-защитник «Ливерпуля» за всю карьеру забил четыре гола, зато в собственные ворота Джейми попадал целых семь раз!
Несколько комментариев болельщиков:
💭 «Джейми Каррагер. Забито голов: 4. Автоголы: 7. Всего голов: -3. Джеймс Каррагер. Забито голов: 1. Он уже опережает своего отца на четыре мяча!»
💭 «Настоящая цель Джеймса – забить больше голов, чем автоголов».
💭 «Некий мистер Невилл, увидев это заявление»:
💭 «Не переживай, Джейми, по автоголам сын тебя точно не обойдет»
💭 «Честно говоря, в случае Джейми, было бы справедливо учитывать и автоголы».
Сын превзойдет отца по голам – в чужие ворота?
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PS: на самом деле шутка