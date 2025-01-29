🎥 Самое милое видео дня! Школьники научили Аморима исполнению гимна «Ман Юнайтед» ❤️

Начальная школа Primrose Hill, расположенная всего в миле от «Олд Траффорда», тесно сотрудничает с благотворительным фондом «Ман Юнайтед».

Ученикам сказали, что 27 января к ним приедет клубная пресс-служба для работы над репортажем о сотрудничестве школы и «красных дьяволов». Детям дали домашнее задание – подготовить вопросы, которые можно было бы задать главному тренеру «МЮ».

Проверить домашку взялся лично Рубен Аморим, встреча с которым стала сюрпризом для ребят.

Дети спросили португальца о его футбольной карьере, любимом блюде в школьной столовке, один мальчишка попросил Рубена стать тренером их школьной команды. Узнав, что эта позиция уже занята, Аморим предложил себя на роль ассистента.

В конце встречи девочка попросила португальца спеть с детьми гимн «Ман Юнайтед». Тренер признался, что знает только первые строчки, ученикам хватило и этого – исполнение вышло очень душевным:

Теперь Рубен должен обрадовать юных поклонников «МЮ» победами.

«После двух месяцев в «МЮ» чувствую себя на 50»: Аморим выиграл у «Фулхэма» в свой день рождения

🎥 «Они сломили моего тренера»: фанатов «МЮ» беспокоит состояние Аморима – все из-за видео с тренировки 😢

🎥 Теплая встреча Ван дер Сара с Мартинесом и Онана. Андре называет легенду «футбольным крестным» ❤️