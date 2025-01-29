🎥 Самое милое видео дня! Школьники научили Аморима исполнению гимна «Ман Юнайтед» ❤️
Начальная школа Primrose Hill, расположенная всего в миле от «Олд Траффорда», тесно сотрудничает с благотворительным фондом «Ман Юнайтед».
Ученикам сказали, что 27 января к ним приедет клубная пресс-служба для работы над репортажем о сотрудничестве школы и «красных дьяволов». Детям дали домашнее задание – подготовить вопросы, которые можно было бы задать главному тренеру «МЮ».
Проверить домашку взялся лично Рубен Аморим, встреча с которым стала сюрпризом для ребят.
Дети спросили португальца о его футбольной карьере, любимом блюде в школьной столовке, один мальчишка попросил Рубена стать тренером их школьной команды. Узнав, что эта позиция уже занята, Аморим предложил себя на роль ассистента.
В конце встречи девочка попросила португальца спеть с детьми гимн «Ман Юнайтед». Тренер признался, что знает только первые строчки, ученикам хватило и этого – исполнение вышло очень душевным:
Теперь Рубен должен обрадовать юных поклонников «МЮ» победами.
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официально "Glory Glory" - не гимн клуба (вспоминается финал ЛЧ 2008, перед матчем ставили "гимны" команд - от Челси был, как легко догадаться, "Blue is the Color" (тоже к слову гимном официально не является), а от Юнайтед - "Take me home, United road (to the place I belong, to Old Trafford to see United"
болельщики Тоттенхэма считают что это их гимн, но и там официально - нет, потому что как МЮ позаимствовали у Тоттенхэма, так и Шпоры позаимствовали у Хайберниана
да и не факт что именно у Тоттенхэма взяли болельщики МЮ, все-таки МЮ-Лидс - исторически довольно большое противостояние (ныне времена конечно уже не те), и "Glory Glory Leeds United" они начали петь раньше чем манкунианцы
а вот "Glory Glory to the Hibees" - вполне себе гимн, и собственно автор песни был болельщиком Хайберниана
то есть для Хибс это гимн, для остальных - популярная песня, занявшая свое место, такое в целом не редкость - к примеру сборная Шотландии по регби исполняет перед играми "O Flower of Scotland," тоже вместо гимна, просто потому что у Шотландии нет гимна (ну точнее "God save the King", но опрос "является ли эта песня гимном" на улицах Эдинбурга и Глазго даст 101% ответов "нет")
И, ты вообще не душный. )))