🎥 Теплая встреча Ван дер Сара с Мартинесом и Онана. Андре называет легенду «футбольным крестным» ❤️

«Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Фулхэма» в 23-м туре АПЛ, победу «красным дьяволам» обеспечил гол Лисандро Мартинеса на 78-й минуте матча.

Тем вечером Личу и Андре Онана ждал приятный сюрприз – встреча с Ван дер Саром. Парни знакомы с легендой еще со времен игры за «Аякс», в то время голландец занимал должность гендиректора клуба.

Камерунец был особенно рад видеть Эдвина: в одном из интервью Онана назвал экс-голкипера «МЮ» своим «футбольным крестным отцом». И правда, Андре обнимал Ван дер Сара, как отца.

Сразу после переезда на «Олд Траффорд» Онана говорил о значимости Ван дер Сара:

«Я знаю много о «Манчестер Юнайтед», это один из крупнейших клубов в мире. У меня есть друзья, которые играли здесь. У меня была возможность поработать с Эдвином Ван дер Саром, благодаря ему я многое знаю об этом великом клубе.

Он оказал на меня огромное влияние. В «Аяксе» мы отлично проводили время, иногда мы тренировались вместе, он давал мне много советов. Я всегда буду благодарен ему».

Как вам такие отношения Андре с легендой?

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