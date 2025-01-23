Рубену Амориму приходится нелегко на новой работе. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в семи из 15-ти матчей под руководством португальского специалиста.

Последней неудачей «красных дьяволов» стало поражение «Брайтону» со счетом 1:3. После этого матча Аморим жестко отчитал подопечных – он даже разнес раздевалку и сломал большой телевизор, передают инсайдеры.

Следующим вызовом для манкунианцев станет встреча с «Рейнджерс» в Лиге Европы. На предматчевой тренировке футболисты широко улыбались, а вот Аморим хмуро наблюдал за подопечными.

В соцсетях болельщики обсуждают настроение португальца. Они предполагают, что тренер эмоционально разбит.

Несколько комментариев фанатов:

💭 «Они сломили моего тренера».

💭 «Мы все знали, что ему будет нелегко, но Аморим выглядит слишком плохо».

💭 «Первая неделя VS десятая неделя».

💭 «Помните, как Аморим выглядел в первые недели в клубе? Он потерял свою улыбку».

💭 «Эти игроки заставили бы даже сэра Алекса Фергюсона, Гвардиолу и Моуринью выглядеть, как тренеров команды из низов Чемпионшипа».

💭 «К концу сезона будет так».

Победа над «Рейнджер» точно поднимет Рубену настроение.

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