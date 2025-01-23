🎥 «Они сломили моего тренера»: фанатов «МЮ» беспокоит состояние Аморима – все из-за видео с тренировки 😢
Рубену Амориму приходится нелегко на новой работе. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в семи из 15-ти матчей под руководством португальского специалиста.
Последней неудачей «красных дьяволов» стало поражение «Брайтону» со счетом 1:3. После этого матча Аморим жестко отчитал подопечных – он даже разнес раздевалку и сломал большой телевизор, передают инсайдеры.
Следующим вызовом для манкунианцев станет встреча с «Рейнджерс» в Лиге Европы. На предматчевой тренировке футболисты широко улыбались, а вот Аморим хмуро наблюдал за подопечными.
В соцсетях болельщики обсуждают настроение португальца. Они предполагают, что тренер эмоционально разбит.
Несколько комментариев фанатов:
💭 «Они сломили моего тренера».
💭 «Мы все знали, что ему будет нелегко, но Аморим выглядит слишком плохо».
💭 «Первая неделя VS десятая неделя».
💭 «Помните, как Аморим выглядел в первые недели в клубе? Он потерял свою улыбку».
💭 «Эти игроки заставили бы даже сэра Алекса Фергюсона, Гвардиолу и Моуринью выглядеть, как тренеров команды из низов Чемпионшипа».
💭 «К концу сезона будет так».
Победа над «Рейнджер» точно поднимет Рубену настроение.
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если без шуток, видно что он действительно переживает за клуб и поэтому заслуживает уважение, надеюсь он справится со всем этим давлением.
А по факту Аморим не вывозит МЮ.
Видит, что под его схему нет игроков.
Подстройся ты уже под команду, ты же тренер. Играй схемой которую они знают.
А свои 3-4-2-1 наигрывай с топами. Но не пихай ты как безумец, это схему в каждом матче.
Результат на лицо.
Результаты хуже чем при Тен Хаге.
А по факту Аморим не вывозит МЮ.
Видит, что под его схему нет игроков.
Подстройся ты уже под команду, ты же тренер. Играй схемой которую они знают.
А свои 3-4-2-1 наигрывай с топами. Но не пихай ты как безумец, это схему в каждом матче.
Результат на лицо.
Результаты хуже чем при Тен Хаге.
А по факту Аморим не вывозит МЮ.
Видит, что под его схему нет игроков.
Подстройся ты уже под команду, ты же тренер. Играй схемой которую они знают.
А свои 3-4-2-1 наигрывай с топами. Но не пихай ты как безумец, это схему в каждом матче.
Результат на лицо.
Результаты хуже чем при Тен Хаге.
Но детей нацменьшинств за счёт налогов британцев кормит.
Не Мать Тереза,но Папа Маркус.