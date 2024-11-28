🎥 Рой Кин был близок к переходу в «Мадрид»! Ирландец объяснил, почему отклонил предложение «сливочных»

Иан Райт, Рой Кин, Гари Невилл и Джейми Каррагер продолжают радовать поклонников футбола историями из прошлого.

Кин уже рассказывал, как в разное время мог перебраться из «Ман Юнайтед» в «Ювентус» и «Баварию». Оказывается, ирландцем интересовался и «Мадрид»:

«Когда я ушел из «Юнайтед» (2005 год – прим.), я общался с несколькими клубами, тогда «Реал» предложил мне контракт на полтора года».

«Это было когда ты ушел из «Юнайтед»?» – удивился Невилл.

«Да», – ответил Кин.

«И ты отказался? Почему?» – еще более удивленно спросил Гари.

«Знаете, я не был уверен в своей физической форме, в этом возрасте физика уже не та, а мне на тот момент было 34 года. Если бы я перешел в «Реал», я бы не играл регулярно, я бы стал игроком запаса. Мне такой расклад не нравился, а физически я уже начал испытывать сложности», – объяснил ирландец.

В итоге Рой оказался в «Селтике», но долго играть не смог – помешала хроническая травма. В 2006 году Кин повесил бутсы на гвоздь и начал познавать тренерское ремесло.

Правильное ли решение принял Рой, отказавшись от перехода в «Реал»?

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