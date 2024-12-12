🎥 «Мне 53, у меня двое внуков, я не ищу драки!» Рой Кин рассказал, что стало с фанатом, которого он обещал «дождаться на парковке»

Рою Кину не стали оказывать теплый прием на домашней арене «Ипсвича»: местные болельщики до сих пор не простили ирландцу провал на посту главного тренера «трактористов». После встречи «Ипсвича» и «Ман Юнайтед» в 12-м туре АПЛ между Кином и фанатом произошла словесная перепалка, которую Рой закончил просто: «Подожду тебя на парковке, там и поговорим».

Стычку ирландца с болельщиком вспомнили ведущие подкаста Stick to Football – Джилл Скотт, Гари Невилл, Джейми Каррагер, Иан Райт и сам Рой Кин.

Эксперты решили обсудить, когда в последний раз они злились, Джилл тут же упомянула случай с ирландцем и фанатом «Ипсвича». Даже Райт признался, что тот эпизод его возмутил, но Кин настаивал – он был совершенно спокоен:

«Да я не был зол. Я не злился, не злился я! Я был спокоен. Я подошел к этому парню дважды. После матча мы выходим в эфир, находясь рядом с трибунами, фанаты показывают разные эмоции, могут оскорблять, но ладно, это реальность, которую просто нужно принять.

Так вот, я дважды подошел к этому парню и сказал: «Без проблем, если хочешь оскорбить меня, что-то обсудить, но я сейчас работаю». А он ругался прямо при детях. Я ему сказал: «Если хочешь поговорить после, встретимся на парковке». А теперь скажите мне, а где еще я мог с ним пересечься? Где еще я мог его увидеть, Нев [Невилл]? В зале ожидания? А ведь поле пора было покидать! Мне нужно было сказать: «Увидимся в «Макдоналдсе»?»

Райт попытался объяснить товарищу, что его фраза звучала странно: «Когда ты предлагаешь кому-то встретиться на парковке, кажется, что ты хочешь устроить разборки».

«Да ничего такого! Мне 53 года, у меня пятеро детей и двое внуков, конечно, я не ищу драки! Его [болельщика], кстати, на парковке не было!»

А вам не показалось, что Роя разозлила сама история про встречу на парковке?

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