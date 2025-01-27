🎥 Тоби Коллиер – невоспетый герой победы «МЮ» над «Фулхэмом». В концовке блестяще вынес мяч с линии ворот 🤯
Благодаря голу Лисандро Мартинеса «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в 23-м туре Премьер-лиги. «Красные дьяволы» могли лишиться трех очков, если бы не спасение Тоби Коллиера.
На 88-й минуте после навеса с углового Йоаким Андерсен головой пробил по воротам Онана – удар датчанина эффектно отразил Коллиер.
Было близко!
Одноклубники горячо благодарили Тоби за спасение.
После матча молодого опорника хвалил Лисандро Мартинес: «Я рад за Тоби. Этот парень – отличный пример для молодого поколения. Он усердно работает каждый день и очень скромен».
Коллиер был польщен: «Это невероятно! Такие слова от чемпиона мира, лучше быть не может! Обстановка тут жесткая, но она закаляет характер. Я просто хочу помогать команде настолько, насколько возможно. Мой вынос? Помню, как сделал это, но я думал, что мяч залетел в ворота. К счастью, это было не так. Главное, мы победили как команда».
За основу «Ман Юнайтед» Тоби провел восемь матчей во всех турнирах – 354 минуты игрового времени.
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