«Фулхэм», пожалуй, любимый соперник Лисандро Мартинеса, ведь за «дачников» выступает Адама Траоре.

Конфликт игроков начался в августе 2024-го, тогда Лича без фола уложил на газон забегающего в штрафную Траоре. А после матча в беседе с Джейми Каррагером аргентинец пошутил : «Я отправил его в качалку. Взял пример с нашего первого столкновения. Он вырубил меня, а я вырубил его в ответ».

Подкол Мартинеса не прошел мимо Траоре. Адама запостил свою фотку с тренировки, отметил аккаунт Лисандро и написал: «Не переживай. Мы еще встретимся».

Адама был прав, парни встретились вновь в 26-м туре Премьер-лиги. На поле футболисты успели потолкаться.

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Поражение не смогло заставить Траоре отказаться от колкости в адрес оппонента. После матча он поделился фотографией с лежащим на газоне Мартинесом: «Тяжелое поражение. Мы заслуживали большего, но мы продолжим трудиться и становиться лучше».

В соцсетях фанаты решили, что победителем из этой пикировки вышел Лича, ведь он свое слово сказал на поле, а не в интернете.

Как вам такое противостояние?

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