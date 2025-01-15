«МЮ» планировать отдать в аренду одного из игроков. Его перфоманс убедил Аморима не делать этого

На выходных «Манчестер Юнайтед» обыграл в серии пенальти «Арсенал» и вышел в четвертый раунд Кубка Англии. Во время матча Рубен Аморим ввел в игру 21-летнего Тоби Коллиера, который на 81-й минуте заменил Кобби Майну.

Хавбека уже привлекали в прошлом к первой команде. Вместе с тогда еще «Юнайтед» Тен Хага парень ездил в предсезонный тур в США, но дебютировать в официальном матче ему не удавалось. В игре против «Арсенала» Коллиер впечатлил энергией и агрессивной борьбой, что изменило его статус.

Первоначально «МЮ» собирался отдать его в клуб Чемпионшипа, чтобы футболист получил игровую практику. Однако, как сообщает The Athletic, теперь «Юнайтед» не планирует этого делать.

«Контракт полузащитника истекает в июне 2027 года и есть возможность продления еще на один сезон. Клуб не планирует отдавать его в аренду в этом месяце, и, учитывая неубедительную форму Эриксена и Каземиро, Коллиер может поучаствовать в большем количестве матчей.

Он еще не готовый продукт. Как и многие другие игроки нынешнего состава «Юнайтед», Коллиер все еще учится тонкостям того, что требует от него главный тренер, как на поле, так и за его пределами».