🎥 Игрок «Ипсвича» снес Ватару Эндо – попал коленом в голову. Угадаете, как отреагировал арбитр? 🤬

«Ливерпуль» со счетом 4:1 разгромил «Ипсвич» в 23-м туре Премьер-лиги. Автором одного из голов стал Мо Салах, для египтянина это 176-й мяч в АПЛ – он обошел Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров турнира.

А главным пострадавшим оказался Ватару Эндо. В концовке встречи самурая снес Хулио Энсисо – за попадание коленом в лицо сопернику игрок «Ипсвича» получил лишь желтую.

Японец, к счастью, серьезно не пострадал. Энсисо продолжил встречу, а на 90-й минуте даже стал автором голевой передачи.

Арне Слот прокомментировал эпизод c фолом на Эндо:

«Когда был совершен фол, я подумал, что это выглядит нехорошо, об этом говорила и реакция игроков, которые были рядом с ним. А Ватару покачал головой и снова побежал играть. Его менталитет невероятен».

А в соцсетях гадают, почему Энсисо не был удален:

💭 «Это очевидная красная, какие могут быть разговоры?»

💭 «В этом туре судьи превзошли себя. Желтую карточку показали игроку за изображение чайки и игроку, который мог убить соперника. Опасный фол от Энсисо».

💭 «А теперь вспомните красную в матче «Арсенала» в том же туре. Судьи в АПЛ просто сошли с ума».

💭 «Даже в регби за такое дают прямую красную, кстати».

💭 «Почему это всего лишь желтая карточка? Судейство в этой лиге – это шутка, которая слишком часто портит игру. То, что матч подходит к концу и результат известен, не означает, что судья можете быть снисходителен к таким ситуациям. Эндо повезло, что Энсисо не ударил сильнее, выглядело ужасно».

В параллельном матче желтую получил игрок «Эвертона», изобразивший чайку во время празднования гола в ворота «Брайтона». Прямая красная Льюиса-Скелли в том же туре вообще вызвала скандал.

Как считаете, арбитр принял верное решение, показав Энсисо желтую за фол на Эндо?

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