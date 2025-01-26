🎥 Собослаи – скрытый герой «Ливерпуля». Выдает красоту на тренировках и в играх, получил похвалу Слота

Новый главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот переоткрыл для клуба Доминика Собослаи. Венгр стал играть еще чаще, давать больший объем и уже повторил статистику по «гол + пас», которая у него была за весь прошлый сезон.

За неделю Собослаи сгенерировал два крутых моментов. На тренировке во время отработки ударов он забил гол рикошетом от двух штанг и судя по реакции партнеров, делает это регулярно: никто особо не удивился. А ведь магия вне Хогвартса запрещена, Доминик!

Волшебство продолжилось в игре против «Ипсвича». Собослаи не только забил гол, но и в момент плотной опеки соперника смог шикарно обработать мяч и отдать на ход набегавшему по флангу партнеру.

«На мой взгляд, он недооценён. Я говорю не о своей оценке, а о том, что ему не всегда воздают должное за его вклад в успехи команды. Доминик очень важен для нас, он проделывает невероятную работу», – заявил после матча с «Ипсвичем» Арне Слот.

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