🎥 Помните, как Анри и Ричардс шутили про «Брест» и breast? Клуб отреагировал – прислал в студию письмо и подарки

В студии CBS Sports всегда весело и никогда квартет не переходит грань дозволенного. Правда, бывают моменты, когда к ней все-таки слегка подходят.

Именно это произошло, когда в Лигу чемпионов вышел французский клуб «Брест». Название команды созвучно с английским словом breast (грудь), поэтому при обсуждении игры французов нет-нет, но проскакивали двусмысленные фразы. Пик пришелся на момент , когда Майку Ричардса попросили не шутить, но при этом продолжили обсуждать «Брест» (или грудь), а экс-защитник «Сити» сдерживался, как мог.

Прошло два месяца и Ричардса все-таки догнали его же приколы. Во время последнего эфира CBS Sports Golazo Кейт Абдо вручила ему подарок, передав послание от «Бреста».

«Думаю, будет справедливо сказать, что в этом сезоне вы единолично вывели «Брест» в Лигу чемпионов», − обратилась Кейт к Майке.

«О, правда», − ответил он.

«Да... Ты их большой поклонник, и они тоже хотели показать CBS и тебе, что они твои большие фанаты», − продолжила ведущая. − Они ценят поддержку. Поэтому они прислали нам небольшую записку».

«Большое спасибо за ваше пристальное внимание к выступлению «Бреста» с первых туров Лиги чемпионов. Мы все с удовольствием наблюдаем за вашими шуточками в студии. Поэтому мы сделали специальную футболку для Майки. Мы не смогли удержаться и подарили футболку «Бреста» нашей легенде Тьерри Анри, которому мы передаем наши теплые приветы».

«Ничего для меня нет, Кейт?» − спросил Каррагер, а Абдо ответила, что его не упомянули в записке.

Затем Кейт передала красную домашнюю футболку «Бреста» Анри и Ричардсу, на футболке последнего красовалась надпись «любитель «Бреста» и цифра два.

46-летний Каррагер пошутил, что ему «никогда не удавалось» попасть в «Брест» (или в breast). Ричардс надел футболку и стал позировать перед камерой, а вот Анри как будто бы ждал что-то другое, а не просто «Henry» на спине. Возможно он ждал, что там хотя бы напишут Тити − его студийное прозвище. Тем более, что было бы более чем в тему.

Тьерри Анри так плохо пошутил про женскую грудь прямо на глазах Кейт Абдо, что почти сгорел от стыда😂📹

«Меня уволят!» Студия CBS обсудила французский «Брест» и одновременно женскую грудь – Майка Ричардс чуть не умер от смеха