🎥 «Слишком много покушал». Ричардс слишком сильно обрадовался пятому голу «Барсы» и у него произошел казус

Матч-триллер в Португалии между «Бенфикой» и «Барселоной» (4:5) стал запоминающимся не только для игроков, тренеров и зрителей, но и для студии CBS Sports. Но не только из-за голевой перестрелки, которую устроили на поле.

Джейми Каррагер и Майка Ричардс очень пристально следили за последними минутами игры. Когда Рафинья Диас с передачи Феррана Торреса забил победный для «Барселоны» гол, легенда «Ливерпуля» и экс-игрок «Сити» не сдерживали эмоций.

Майка даже не смог усидеть на стуле: он встал, немного наклонился вперед и пуговица его пиджака не выдержала напряженной концовки португальского побоища. Никто, кроме самого Ричардса, даже не понял, что произошло.

«Что-то сегодня я слишком много покушал», − заявил экс-защитник. Или переоценил свою нынешнюю физическую форму, Майка.