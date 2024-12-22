😎 «Ящик Red Bull – самое тяжелое, что я когда-либо носил». Варди – футболист честной судьбы: ненавидит тренажеры, каждый день пьет энергетики и курит
Джейми Варди часто создает впечатление, что он - тот парень, которого мы все знаем. Может быть, вы даже увидите в нем себя.
Уже легендарный нападающий «Лестера» смело заявил, что спортивный режим интересует его в последнюю очередь.
«Да, я курю и пью по три банки Red Bull в день. Медицинский персонал знает об этом. Ненавижу ходить в спортзал и таскать веса. Самое тяжелое, что я когда-либо носил, это ящик Red Bull», - уверенно заявил англичанин.
Соцсети в восторге.
💭 «Доказательство того, что иногда сырой талант и расслабленный режим могут принести больше пользы, чем строгое питание».
💭 «Чертова легенда».
💭 «Варди - именно тот, за кого он себя считает».
💭 «Выбор за вами».
💭 «GOAT».