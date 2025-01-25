Снова без победы. «Манчестер Сити» – «Челси», рейтинг Бельского
Продолжаем платить за финал Лиги чемпионов?
Роберт Санчес: пятая голевая ошибка. Теперь наравне с Муричем. Возможно на этот раз ошибка стоила нам очков (очка?).
Трево Чалоба: большие приветы в третьем голе. Колуилл пытался корпусом оттеснить Холанда, но на себя брать Фодена должен был Трево.
Рис Джеймс: самый спокойный игрок «Челси» в сегодняшнем матче, уже не в первый раз. Этого не хватило увы.
Нони Мадуэке: ну а кому сегодня ставить высший балл? У Нони гол, был удачный дриблинг, были моменты.
Николас Джексон: потерялся во втором тайме. Но без него не было бы гола с прессинга Хусанова.
Педру Нету: не дал разницу. Как и Нкунку. Замены сегодня не сработали.
ps: бесконечная вера в днаря Санчеса будет стоить Мареске работы, если не попадаем в четверку
По Санчезу, я лично уже после Арсенала стал к нему относиться похуже, но сегодня ошибка была фатальной как по мне в плане его перспектив.
Чалоба играет как умеет, понятно, что в 3 голе Холланд сразу подставился под скидку на забегающего игрока, но у Трево всё таки нет выучки тактической, чтобы сразу такое прочитать и встать на перехват паса.
Палмер худший, как мне кажется, пас отдал неточный на Николаса и сплошной брак, Энцо, показалось ещё не долечился.
К Мадуэке мне уже сложно положительно относиться, он конечно реально качественный дриблёр, но футбольный ум у него конечно...
Особых претензий только к Кукурелье и Джеймсу нет.
Санчо тоже был бледной тенью себя.
Санчес и Джексон давным давно поплавились, им нужна была передышка.
Но тренер считает, что ставить в старт неделю за неделей игроков, которые находятся в психологическое яме это отличная идея, ведь именно так набирают форму (сарказм)
Мареска социальный аутист с нулевой эмпатией.Хороший тактик и ассистент, но полная нулина в работе и управлении людьми.В обычной жизни такие мужики прекрасные исполнительные замы, хорошие наставники для новичков и стажёров, но руководить им ничем не дают до самой пенсии.
Такое про него Челси не мог узнать, пока не дал ему порулить. Но это оказалось ошибкой, летом нужен другой тренер
Мареска хороший футбольный тренер, при подготовке к игре он уступил только Маккене и Пепу, два раза за сезон, очень солидный показатель.
Но ни разу не менеджер и уж тем более не босс.В США такие тренеры обычно всю жизнь работают ассистентом у какого-нибудь Керра или с молодёжью в NCAA.
Это либо дано либо не дано, даже на срочке в 18 лет видно, у кого есть задатки командира, а у кого нет.Такому невозможно научиться, но такое клуб никак не мог предсказать