Снова без победы. «Манчестер Сити» – «Челси», рейтинг Бельского

Продолжаем платить за финал Лиги чемпионов?

Роберт Санчес: пятая голевая ошибка. Теперь наравне с Муричем. Возможно на этот раз ошибка стоила нам очков (очка?).

Трево Чалоба: большие приветы в третьем голе. Колуилл пытался корпусом оттеснить Холанда, но на себя брать Фодена должен был Трево.

Рис Джеймс: самый спокойный игрок «Челси» в сегодняшнем матче, уже не в первый раз. Этого не хватило увы.

Нони Мадуэке: ну а кому сегодня ставить высший балл? У Нони гол, был удачный дриблинг, были моменты.

Николас Джексон: потерялся во втором тайме. Но без него не было бы гола с прессинга Хусанова.

Педру Нету: не дал разницу. Как и Нкунку. Замены сегодня не сработали.