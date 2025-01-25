🎥 Первые 5 минут Хусанова в АПЛ обернулись кошмаром! Привез гол, а следом получил желтую 😢

Пеп Гвардиола решил не жалеть новичков «Ман Сити». Тренер выпустил в стартовом составе Абдукодира Хусанова и Омара Мармуша в первом же матче после переезда игроков в Англию, в гости к «горожанам» приехал «Челси».

Для узбекского игрока первые минуты в чемпионате Англии выдались крайне тяжелыми. Уже на 3-й минуте результативная ошибка Хусанова помогла Нони Мадуэке вывести свою команду вперед.

На 4-й минуте узбек вновь сплоховал. Абдукодир сделал неудачную передачу, пытаясь исправить оплошность, защитник «Сити» сбил Коула Палмера, за что получил желтую.

Правильно ли поступил Гвардиола, выпустив новичка в первом же матче после трансфера?

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