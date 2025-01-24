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Самые дорогие трансферы из бразильской лиги в Европу. Лидер держится уже более 10 лет

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Издание Goal собрало топ самых дорогих трансферов из бразильской лиги. За последние годы здесь не так много изменений, но они все-таки есть.

К примеру, в прошлом году на четвертое место ворвался Эстеван из «Палмейраса», который в скором времени за 65 млн станет игроком «Челси». Кроме того добавились Витор Рейс («Палмейрас» – «Ман Сити» за 35 млн евро) и Луис Энрике («Ботафого» – «Зенит» за 35 млн евро).

Вот как выглядит рейтинг целиком:

  1. Неймар − из «Сантоса» в «Барселону» в 2013-м за 88 млн евро;

  2. Витор Роке – из «Атлетико Паранаэнсе» в «Барселону» в 2023-м за 74 млн евро;

  3. Эндрик – из «Палмейраса» в «Мадрид» в 2022-м за 72 млн евро;

  4. Эстеван – из «Палмейраса» в «Челси» в 2024-м за 65 млн евро;

  5. Винисиус Жуниор – из «Фламенго» в «Мадрид» в 2017-м за 45 млн евро;

  6. Родриго – из «Сантоса» в «Мадрид» в 2018-м за 45 млн евро;

  7. Лукас Моура – из «Сан-Паулу» в «ПСЖ» в 2012-м за 40 млн евро;

  8. Артур – из «Гремио» в «Барселону» в 2018-м за 40 млн евро;

  9. Лукас Пакета – из «Фламенго» в «Милан» в 2018-м за 38,4 млн евро;

  10. Луис Энрике – из «Ботафого» в «Зенит» в 2025-м за 35 млн евро;

  11. Витор Рейс – из «Палмейраса» в «Манчестер Сити» в 2025-м за 35 млн евро;

  12. Габриэл Жезус – из «Палмейраса» в «Манчестер Сити» в 2016-м за 32,7 млн евро;

  13. Оскар – из «Интернасионала» в «Челси» в 2012-м за 32 млн евро;

  14. Денилсон – из «Сан-Паулу» в «Бетис» в 1998-м за 31,5 млн евро.

Как считаете, кто оправдал вложенные деньги, а кто нет? Пишите в комментариях.

Клубы
logoНеймар
logoВитор Роке
logoЭндрик
logoЭстеван
logoВинисиус Жуниор
logoРодриго
logoЛукас Моура
logoАртур
logoЛукас Пакета
logoЛуис Энрике Андре
logoВитор Рейс
logoГабриэл Жезус
logoОскар
logoДенилсон
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЧелси
logoПСЖ
logoМилан
logoЗенит
logoМанчестер Сити
logoБетис
logoСантос
logoСан-Паулу
logoИнтернасьонал
logoФламенго
logoПалмейрас
logoБотафого
logoГремио
logoАтлетико Паранаэнсе