Самые дорогие трансферы из бразильской лиги в Европу. Лидер держится уже более 10 лет

Издание Goal собрало топ самых дорогих трансферов из бразильской лиги. За последние годы здесь не так много изменений, но они все-таки есть.

К примеру, в прошлом году на четвертое место ворвался Эстеван из «Палмейраса», который в скором времени за 65 млн станет игроком «Челси». Кроме того добавились Витор Рейс («Палмейрас» – «Ман Сити» за 35 млн евро) и Луис Энрике («Ботафого» – «Зенит» за 35 млн евро).

Вот как выглядит рейтинг целиком:

Неймар − из «Сантоса» в «Барселону» в 2013-м за 88 млн евро; Витор Роке – из «Атлетико Паранаэнсе» в «Барселону» в 2023-м за 74 млн евро; Эндрик – из «Палмейраса» в «Мадрид» в 2022-м за 72 млн евро; Эстеван – из «Палмейраса» в «Челси» в 2024-м за 65 млн евро; Винисиус Жуниор – из «Фламенго» в «Мадрид» в 2017-м за 45 млн евро; Родриго – из «Сантоса» в «Мадрид» в 2018-м за 45 млн евро; Лукас Моура – из «Сан-Паулу» в «ПСЖ» в 2012-м за 40 млн евро; Артур – из «Гремио» в «Барселону» в 2018-м за 40 млн евро; Лукас Пакета – из «Фламенго» в «Милан» в 2018-м за 38,4 млн евро; Луис Энрике – из «Ботафого» в «Зенит» в 2025-м за 35 млн евро; Витор Рейс – из «Палмейраса» в «Манчестер Сити» в 2025-м за 35 млн евро; Габриэл Жезус – из «Палмейраса» в «Манчестер Сити» в 2016-м за 32,7 млн евро; Оскар – из «Интернасионала» в «Челси» в 2012-м за 32 млн евро; Денилсон – из «Сан-Паулу» в «Бетис» в 1998-м за 31,5 млн евро.

Как считаете, кто оправдал вложенные деньги, а кто нет? Пишите в комментариях.