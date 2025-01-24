Самые дорогие трансферы из бразильской лиги в Европу. Лидер держится уже более 10 лет
Издание Goal собрало топ самых дорогих трансферов из бразильской лиги. За последние годы здесь не так много изменений, но они все-таки есть.
К примеру, в прошлом году на четвертое место ворвался Эстеван из «Палмейраса», который в скором времени за 65 млн станет игроком «Челси». Кроме того добавились Витор Рейс («Палмейрас» – «Ман Сити» за 35 млн евро) и Луис Энрике («Ботафого» – «Зенит» за 35 млн евро).
Вот как выглядит рейтинг целиком:
Неймар − из «Сантоса» в «Барселону» в 2013-м за 88 млн евро;
Витор Роке – из «Атлетико Паранаэнсе» в «Барселону» в 2023-м за 74 млн евро;
Эндрик – из «Палмейраса» в «Мадрид» в 2022-м за 72 млн евро;
Эстеван – из «Палмейраса» в «Челси» в 2024-м за 65 млн евро;
Винисиус Жуниор – из «Фламенго» в «Мадрид» в 2017-м за 45 млн евро;
Родриго – из «Сантоса» в «Мадрид» в 2018-м за 45 млн евро;
Лукас Моура – из «Сан-Паулу» в «ПСЖ» в 2012-м за 40 млн евро;
Артур – из «Гремио» в «Барселону» в 2018-м за 40 млн евро;
Лукас Пакета – из «Фламенго» в «Милан» в 2018-м за 38,4 млн евро;
Луис Энрике – из «Ботафого» в «Зенит» в 2025-м за 35 млн евро;
Витор Рейс – из «Палмейраса» в «Манчестер Сити» в 2025-м за 35 млн евро;
Габриэл Жезус – из «Палмейраса» в «Манчестер Сити» в 2016-м за 32,7 млн евро;
Оскар – из «Интернасионала» в «Челси» в 2012-м за 32 млн евро;
Денилсон – из «Сан-Паулу» в «Бетис» в 1998-м за 31,5 млн евро.
Как считаете, кто оправдал вложенные деньги, а кто нет? Пишите в комментариях.
Купленные Реалом Винисиус и Родриго мало того, что выросли именно в Реале в звезд, так еще принесли 2 ЛЧ. Эндрик пока что кот в мешке, но он еще хотя бы в клубе, в отличие от Витора Роке. Эндрику тяжело, но шансы ему предоставят явно.
За Роке вообще 30ку только дали, а условные 35 это бонусы, которых уже не будет. Откуда такая дезинформация?