«Даешь атакующий футбол вместо скучной ерунды под руководством Аморима». Фанаты «МЮ» отреагировали на первый матч Сульшера в «Бешикташе»

Первый гол «Бешикташа» Оле-Гуннара Сульшера завирусился в сети — бывший тренер «МЮ» отметил свою победу у руля новой команды над «Атлетиком» со счетом 4:1.

После увольнения из «МЮ» в ноябре 2021 года 51-летний специалист оставался без работы до подписания контракта с турецким клубом.

В «Бешикташе» Сульшер озвучил свое желание играть в атакующий футбол.

«Я никогда не играю в медленный футбол. Мы хотим играть в быстрый футбол», — заявил тренер.

Обещание, данное на пресс-конференции, вскоре было выполнено. Милот Рашица открыл счет в матче Лиги Европы против «Атлетика», забив красивый гол.

Сам Оле не скрывал эмоций после матча.

Вот реакция фанатов в социальных сетях.

💬«Как команда сыгралась, какая текучесть и темп в значительной степени олицетворяют тот футбол, в который «МЮ» играл под руководством Оле. Болельщики «Бешикташа» будут в восторге от своей команды под его руководством».

💬«Я сразу понял, что это Оле. «Бешикташ» забьет много голов под его руководством, это точно».

💬«Дайте мне этот атакующий футбол вместо скучной ерунды, которую мы пытаемся делать под руководством Аморима».

💬«Доминирование во владении мячом, терпение, а затем быстрая смена темпа в последней атакующей трети. Но тут никакой тактики, только контратака».

💬«Вот это да! Никакого лишнего владения, никаких боковых передач, никаких передач назад вратарю — только быстрый, веселый атакующий футбол. Я так скучаю по Оле».