«Даешь атакующий футбол вместо скучной ерунды под руководством Аморима». Фанаты «МЮ» отреагировали на первый матч Сульшера в «Бешикташе»
Первый гол «Бешикташа» Оле-Гуннара Сульшера завирусился в сети — бывший тренер «МЮ» отметил свою победу у руля новой команды над «Атлетиком» со счетом 4:1.
После увольнения из «МЮ» в ноябре 2021 года 51-летний специалист оставался без работы до подписания контракта с турецким клубом.
В «Бешикташе» Сульшер озвучил свое желание играть в атакующий футбол.
«Я никогда не играю в медленный футбол. Мы хотим играть в быстрый футбол», — заявил тренер.
Обещание, данное на пресс-конференции, вскоре было выполнено. Милот Рашица открыл счет в матче Лиги Европы против «Атлетика», забив красивый гол.
Сам Оле не скрывал эмоций после матча.
Вот реакция фанатов в социальных сетях.
💬«Как команда сыгралась, какая текучесть и темп в значительной степени олицетворяют тот футбол, в который «МЮ» играл под руководством Оле. Болельщики «Бешикташа» будут в восторге от своей команды под его руководством».
💬«Я сразу понял, что это Оле. «Бешикташ» забьет много голов под его руководством, это точно».
💬«Дайте мне этот атакующий футбол вместо скучной ерунды, которую мы пытаемся делать под руководством Аморима».
💬«Доминирование во владении мячом, терпение, а затем быстрая смена темпа в последней атакующей трети. Но тут никакой тактики, только контратака».
💬«Вот это да! Никакого лишнего владения, никаких боковых передач, никаких передач назад вратарю — только быстрый, веселый атакующий футбол. Я так скучаю по Оле».
Сульшер - это пока единственное светлое пятно, которое было у МЮ за последние годы
Надо смотреть дальше.
В любом случае, Оле желаю удачи.
Легенда и любимый игрок